Англия

Футболист уверен в качестве подбора команды.

Полузащитник Эвертона Хамес Родригес заявил, что "ириски" могут выйти на один уровень с топ-клубами.

"Эвертон может выйти на уровень Реала и Баварии. Почему нет? В последних двух играх мы были не так хороши, как мы хотели, но это Премьер-лига.

Каждая игра похожа на финал, это битва. Но именно поэтому мы здесь, и вы должны быть в хорошей форме.

Мы должны быть морально сильными и готовыми ко всему, потому что знаем, что это будет сложно", — сказал Хамес.

В текущем сезоне на счету Хамеса 19 матчей за Эвертон во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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