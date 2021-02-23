Англия

Хавбек "ирисок" чувствует себя комфортно в мерсисайдском клубе.

Полузащитник Эвертона Хамес Родригес опроверг слухи о желании покинуть ливерпульский клуб.

"Я всем доволен. Все знают, что для меня это новый этап карьеры.

Я в полном порядке, мне почти 30. Я рад каждой новой вещи, которая появляется в моей жизни. Все складывается хорошо", – цитирует Хамеса Marca Claro.

Ранее Эвертон одержал долгожданную победу над Ливерпулем в гостевом мерсисайдском дерби.

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