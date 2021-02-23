Хавбек "ирисок" чувствует себя комфортно в мерсисайдском клубе.
Хамес Родригес, Getty Images
23 февраля 2021, 09:49
Полузащитник Эвертона Хамес Родригес опроверг слухи о желании покинуть ливерпульский клуб.
"Я всем доволен. Все знают, что для меня это новый этап карьеры.
Я в полном порядке, мне почти 30. Я рад каждой новой вещи, которая появляется в моей жизни. Все складывается хорошо", – цитирует Хамеса Marca Claro.
Ранее Эвертон одержал долгожданную победу над Ливерпулем в гостевом мерсисайдском дерби.
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