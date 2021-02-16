Англия

Колумбийскому полузащитнику быстро надоела Англия.

Полузащитник Хамес Родригес хочет покинуть Эвертон и вернуться в Мадрид, сообщает издание Defensa Central.

Источник утверждает, что колумбийский футболист недоволен погодными условиями на Туманном Альбионе и хочет перейти в Атлетико.

В текущем сезоне Хамес Родригес провел 19 поединков, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, что колумбийский полузащитник достался Эвертону на бесплатной основе.