Колумбийскому полузащитнику быстро надоела Англия.
Хамес Родригес, фот getty images
16 февраля 2021, 22:41
Полузащитник Хамес Родригес хочет покинуть Эвертон и вернуться в Мадрид, сообщает издание Defensa Central.
Источник утверждает, что колумбийский футболист недоволен погодными условиями на Туманном Альбионе и хочет перейти в Атлетико.
В текущем сезоне Хамес Родригес провел 19 поединков, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.
Напомним, что колумбийский полузащитник достался Эвертону на бесплатной основе.