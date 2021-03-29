Англия

Сумма сделки по 21-летнему французу составит 40 миллионов евро.

Защитник Лейпцига Ибраима Конате в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает The Athletic.

По информации источника, в услугах 21-летнего француза заинтересован Ливерпуль, который готов заплатить за футболиста требуемые 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока "быков" претендует лондонский Челси.

В нынешнем сезоне Конате провел 15 поединков во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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