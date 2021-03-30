Англия

Аргентинский нападающий дал комментарий о своем уходе из Манчестер Сити.

Серхио Агуэро поделился эмоциями после официального объявления о своем уходе из Манчестер Сити в конце сезона.

"Когда этап подходит к концу, возникает множество ощущений. Я испытываю огромное чувство удовлетворения и гордости за то, что провел за Манчестер Сити целых десять сезонов, что необычно для профессионального игрока в наши дни.

Десять сезонов с крупными достижениями, в течение которых я смог стать лучшим бомбардиром в истории и наладить неразрывную связь со всеми, кто любит этот клуб — людьми, которые всегда будут в моем сердце.

Я присоединился к команде в период перестройки в 2011 году, и под руководством владельцев и вкладом многих игроков мы заслужили место среди величайших игроков мира. Задача сохранить это заслуженное привилегированное положение останется за другими.

Что касается меня, я буду продолжать делать все возможное до конца сезона, чтобы выиграть больше титулов и доставить больше радости болельщикам. Затем начнется новый этап с новыми проблемами, и я полностью готов к ним. С той же страстью и профессионализмом", — написал Агуэро в своем твиттер-аккаунте.

Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет. В общей сложности на счету аргентинца 257 голов в 384 матчах во всех турнирах.