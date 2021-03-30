Англия

Бразильский форвард пропустил три матча из-за травмы колена.

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба "красных".

29-летний бразилец травмировал колено в поединке 29-го тура АПЛ против Челси (0:1), из-за чего он был вынужден пропустить три встречи "мерсисайдцев".

Таким образом, Фирмино должен быть готов к ближайшему матчу команды Юргена Клоппа в АПЛ против Арсенала, который состоится 3 апреля в 22:00 по киевскому времени.

После 29 игр Ливерпуль набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на пять очков.

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