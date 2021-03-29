Действующий контракт норвежца с Реалом рассчитан до 2023 года.
Мартин Эдегор, Getty Images
29 марта 2021, 13:21
Полузащитник Реала Мартин Эдегор, выступающий за Арсенал на правах аренды, попал в сферу интересов еще двух топ-клубов АПЛ. Об этом сообщает AS.
По информации источника, "канониры" готовы выкупить игрока за 35 миллионов евро, но исходя из результатов футболиста и игровой формы, его цена может подняться до 58 млн евро.
Руководство Арсенала не готово тратить такие деньги, чем могут воспользоваться Ливерпуль и Челси.
"Сливочные" также не против оставить игрока в своем составе, но если мадридский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, то им придется кого-то продать и Эдегор является одним из вариантов.
В нынешнем сезоне Эдегор провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча.
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