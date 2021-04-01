Вулверхэмптон, Лестер и Саутгемптон заинтересованы в услугах англичанина.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, getty images
01 апреля 2021, 19:57
Универсальный игрок Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз, зачастую выступающий на позиции правого защитника и ныне защищающий цвета Вест Бромвича на правах аренды, принял решение окончательно покинуть Эмирейтс в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, 23-летнего англичанина уведомили об интересе со стороны целого ряда клубов английской Премьер-лиги, которые готовы предоставить ему значительно больше игровой практики, чем главный тренер "канониров" Микель Артета.
По информации источника, за воспитанника Арсенала летом будут готовы побороться Вулверхэмптон, Лестер и Саутгемптон. Нельзя исключать и более престижный вариант с Манчестер Юнайтед, который находится в поисках усиления позиции правого защитника.
Стоит напомнить, что год назад Вулверхэмптон предложит "канонирам" за Мэйтленда-Найлза 20 миллионов фунтов, однако в тот момент клуб из Северного Лондона решил сохранить универсального англичанина в своем составе.
Прошлой зимой молодой футболист отправился в аренду в Вест Бромвич, где Сэм Аллардайс преимущественно задействует его в центре полузащиты.
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