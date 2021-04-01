Англия

Вулверхэмптон, Лестер и Саутгемптон заинтересованы в услугах англичанина.

Универсальный игрок Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз, зачастую выступающий на позиции правого защитника и ныне защищающий цвета Вест Бромвича на правах аренды, принял решение окончательно покинуть Эмирейтс в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, 23-летнего англичанина уведомили об интересе со стороны целого ряда клубов английской Премьер-лиги, которые готовы предоставить ему значительно больше игровой практики, чем главный тренер "канониров" Микель Артета.

По информации источника, за воспитанника Арсенала летом будут готовы побороться Вулверхэмптон, Лестер и Саутгемптон. Нельзя исключать и более престижный вариант с Манчестер Юнайтед, который находится в поисках усиления позиции правого защитника.

Стоит напомнить, что год назад Вулверхэмптон предложит "канонирам" за Мэйтленда-Найлза 20 миллионов фунтов, однако в тот момент клуб из Северного Лондона решил сохранить универсального англичанина в своем составе.

Прошлой зимой молодой футболист отправился в аренду в Вест Бромвич, где Сэм Аллардайс преимущественно задействует его в центре полузащиты.

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