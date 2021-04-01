Полузащитник очень востребован на трансферном рынке.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
01 апреля 2021, 22:29
Жоржиньо Вейналдум стал интересен еще трем топ-клубам — Ювентусу, Пари Сен-Жермен и Челси, сообщает Marca.
Контракт нидерландского полузащитника с Ливерпулем подходит в конце текущего сезона.
Основным претендентом на Жоржиньо Вейналдума считается Барселона. В подписании футболиста лично заинтересован Рональд Куман.
Жоржиньо Вейналдум в текущем сезоне провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами.
Напомним, что полузащитник получил предложение в размере восьми миллионов евро в год по контракту от Барселоны.