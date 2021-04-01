Англия

Полузащитник очень востребован на трансферном рынке.

Жоржиньо Вейналдум стал интересен еще трем топ-клубам — Ювентусу, Пари Сен-Жермен и Челси, сообщает Marca.

Контракт нидерландского полузащитника с Ливерпулем подходит в конце текущего сезона.

Основным претендентом на Жоржиньо Вейналдума считается Барселона. В подписании футболиста лично заинтересован Рональд Куман.

Жоржиньо Вейналдум в текущем сезоне провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами.

Напомним, что полузащитник получил предложение в размере восьми миллионов евро в год по контракту от Барселоны.