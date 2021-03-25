Испания

Оба футболиста подпишут контракты с "блаугранас", которые будут рассчитаны на три года.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум и нападающий Лиона Мемфис Депай близки к подписанию контрактов с Барселоной, сообщает Sport.

По информации источника, оба футболиста уже достигли предварительной договоренности о переходе в каталонский клуб предстоящим летом, когда у них завершаться действующие контракты. При этом отмечается, что оба игрока подпишут контракты с "блаугранас" на три года.

Также отмечается, что на подписании Вейналдума и Депая лично настаивал наставник Барселоны Рональд Куман, который намерен усилить состав на следующий сезон опытными футболистами, что по его мнению должно помочь в развитии молодых игроков.

Для окончательно завершения их трансферов нужно лишь одобрение от нового совета директоров, который сформировался после выборов президента.

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