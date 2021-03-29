Жоржиньо Вейналдум ведет переговоры c Барселоной относительно летнего перехода на правах свободного агента.

Как сообщает авторитетный журналист Николос Шира, испанский клуб предлагает полузащитника порядка 8 миллионов евро в год.

Жоржиньо Вейналдум в текущем сезоне провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами.

Напомним, что "сине-гранатовые" также ведут переговоры с нападающим Лиона Мемфисом Депаем.