Нидерландский полузащитник продолжает вести переговоры с каталонцами.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
29 марта 2021, 20:58
Жоржиньо Вейналдум ведет переговоры c Барселоной относительно летнего перехода на правах свободного агента.
Как сообщает авторитетный журналист Николос Шира, испанский клуб предлагает полузащитника порядка 8 миллионов евро в год.
Жоржиньо Вейналдум в текущем сезоне провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами.
Напомним, что "сине-гранатовые" также ведут переговоры с нападающим Лиона Мемфисом Депаем.