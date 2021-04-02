Испанский полузащитник входит в список интересов клубов из АПЛ.
Лукас Васкес, getty images
02 апреля 2021, 19:53
Лукас Васкес оказался очень востребован на трансферном рынке в Англии в ближайшее окно.
Как сообщает издание ABC, испанский полузащитник стал целью сразу двух клубов — Манчестер Юнайтед и Челси.
В текущем сезоне испанец принял участие в 31 матчах Ла Лиги, в которых отметился двумя голами и отдал семь результативных передач.
Напомним, что Манчестер Юнайтед и Челси придется выдержать конкуренцию, ведь Бавария ведет переговоры с Васкесом.