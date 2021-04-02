Англия

Испанский полузащитник входит в список интересов клубов из АПЛ.

Лукас Васкес оказался очень востребован на трансферном рынке в Англии в ближайшее окно.

Как сообщает издание ABC, испанский полузащитник стал целью сразу двух клубов — Манчестер Юнайтед и Челси.

В текущем сезоне испанец принял участие в 31 матчах Ла Лиги, в которых отметился двумя голами и отдал семь результативных передач.

Напомним, что Манчестер Юнайтед и Челси придется выдержать конкуренцию, ведь Бавария ведет переговоры с Васкесом.