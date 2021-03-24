Испания

Испанец попал в сферу интересов команды Ханса-Дитера Флика.

Нападающий Реала Лукас Васкес летом покинуть мадридский клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации As, "сливочные" сделали форварду предложение, которое его не вполне устроило, и не спешит делать улучшенное. На ситуацию никак не влияет и желание главного тренера Зинедина Зидана сохранить испанца в команде.

В клубе хочет сделать ставку на более молодых игроков – в их числе называются 20-летний Винисиус Жуниор и его сверстник Родриго Гоэс. В менеджменте Реала считают, что присутствие 29-летнего Васкеса замедляет развитие бразильцев.

В связи со сложившейся ситуацией, переговоры с Лукасом начала Бавария. Отмечается, что стороны еще не достигли соглашения, но далеко продвинулись в обсуждении условий контракта и недалеки от сделки. В ближайшие дни ситуация может окончательно проясниться.

Ранее сообщалось, что Васкес может летом перейти в Милан.

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