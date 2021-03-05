Италия

Испанец попал в сферу интересов команды Стефано Пьоли.

Форвард мадридского Реала Лукас Васкес может покинуть "королевский клуб" в ближайшее трансферное окно.

Нападающий не планирует продлевать истекающий лето 2021-го года контракт.

Как сообщает MilanNews со ссылкой на Cadena Cope, в связи с завершающимся соглашением, Васкес попал в сферу интересов Милана.

Отмечается, что "россонери" находятся в поисках атакующего полузащитника.

В текущем сезоне испанец принял участие в 19 матчах Ла Лиги, в которых отметился 2-мя голами и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал не хочет потерять Лукаса Васкеса, но не может удовлетворить его требования.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.