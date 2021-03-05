Испанец попал в сферу интересов команды Стефано Пьоли.
Лукас Васкес, getty images
05 марта 2021, 16:57
Форвард мадридского Реала Лукас Васкес может покинуть "королевский клуб" в ближайшее трансферное окно.
Нападающий не планирует продлевать истекающий лето 2021-го года контракт.
Как сообщает MilanNews со ссылкой на Cadena Cope, в связи с завершающимся соглашением, Васкес попал в сферу интересов Милана.
Отмечается, что "россонери" находятся в поисках атакующего полузащитника.
В текущем сезоне испанец принял участие в 19 матчах Ла Лиги, в которых отметился 2-мя голами и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Реал не хочет потерять Лукаса Васкеса, но не может удовлетворить его требования.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.