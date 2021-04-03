Англия

Культовый нидерландский футболист поделился впечатлениями от опыта работы с английским нападающим.

Во время беседы с редакцией нидерландского спортивного телеканала Ziggo Sport Voetbal, экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт вспомнил об опыте работы вместе с английским форвардом Харри Кейном во время своих выступлений за лондонский Тоттенхэм.

"О, я прекрасно помню, когда Кейн впервые приехал тренироваться с нами. Ему было восемнадцать лет. Я вам клянусь, Аурелио Гомес, наш вратарь в то время, сказал мне после занятий: "Я ни черта не могу с ним сделать!". Он лучший форвард в мире, после Роберта Левандовски, разумеется", — высказал своем мнение повесивший в 2018 году бутсы на гвоздь экс-футболист.

Также, ван дер Ваарт сошелся во мнении еще с одним участником беседы, ирландским экс-футболистом Роем Кином, который заявил, что "Кейну определенно нужно попробовать свои силы в каком-нибудь другом клубе".

Напомним, что в недавнем прошлом Харри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу голов с пенальти.

На данный момент, форвард, вместе со своими одноклубниками, ведет подготовку к гостевой игре против Ньюкасл Юнайтед, которая состоится 4 апреля, начало в 16:05 по киевскому времени.