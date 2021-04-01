ЧМ-2022. Отбор

Предыдущим держателем достижения был экс-наставник лондонского Челси.

Сборная Англии в тяжелом домашнем поединке третьего тура квалификации к чемпионату мира-2022 против Польши сумела удержать непростую победу над прямыми конкурентами за счет позднего гола Гарри Магуйара (2:1).

Англия — Польша 2:1 Видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что подопечные Гарета Саутгейта получили преимущество по счету в ранней фазе поединка, когда на 19-й минуте Харри Кейн сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает статистический портал Opta, данный результативный выстрел позволил нападающему "трех львов" замахнуться на свержение рекордного достижение экс-наставника лондонского Челси и экс-игрока сборной Англии Фрэнка Лампарда, на счету которого было девять голов с пенальти, в то время как форвард Тоттенхэма отправил мяч в ворота с "точки" в десятый раз в своей международной карьере.

Стоит также отметить, что представитель "шпор" присоединился к тому же Лампарду и Уэйну Руни в перечне игроков, обладающих достаточно редким достижением. Дело в том, что данные футболисты являются единственными, кто забивал в каждом из семи дней недели.

Сборная Англии с максимально возможным результатом в девять набранных очков возглавляет отборочную группу I, и в следующий раз вернется к прокладыванию прямой дороги на катарский мундиаль осенним гостевым матчем против Венгрии, который рискует стать определяющим для всей дальнейшей борьбы.