Англия

К сожалению, испанские специалисты могут поспорить между собой только в плане антирекордов.

Поединок в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал на своем поле принимал Ливерпуль, был особенным для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, так как являлся для него юбилейным в рамках национального первенства во главе своего клуба.

Однако, команда не смогла как следует поздравить своего наставника, уступив со счетом 0:3.

Это поражение дополнило когорту неудачных результатов Арсенала в матчах во внутреннем первенстве, коих уже набралось 17, что при 12-и ничьих и 21-й победе формирует 42% успешности выступлений команды под руководством его действующего наставника.

В сравнении со своим соотечественником за аналогичный период, Артета уступает по числу поражений уже на 4 игры, а по набранным очкам — на 12 пунктов (75 против 87). При этом, Арсен Венгер опережает испанского наставника Арсенала на 10 очков.

К слову, Артета не стал избегать ответственности, и во время послематчевого интервью заявил, что "берет вину за результат игры его команды на себя".

В следующем туре лондонский Арсенал сыграет в гостях у абсолютного аутсайдера лиги — Шеффилд Юнайтед.