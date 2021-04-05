Англия

Фанаты не нашли лучшего способа выразить гнев от неудачного выступления их команды.

Давинсон Санчес (справа) и Пьер-Эмиль Хойбьерг в матче против Ньюкасла, Getty Images

Давинсон Санчес (справа) и Пьер-Эмиль Хойбьерг в матче против Ньюкасла, Getty Images

В своих официальных аккаунтах в социальных сетях пресс-служба лондонского Тоттенхэма опубликовала сообщение со словами поддержки в адрес колумбийского центрального защитника Давинсона Санчеса, который с первых минут принимал участие в противостоянии против Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк (2:2).

"Нам противны расистские сообщения, полученные сегодня Давинсоном Санчесом, и мы призываем к ответной реакции администрации соцсетей.

Мы всегда будем с тобой, Давинсон, и всеми теми, кто продолжает подвергаться насилию в сети", — гласит текст публикации.

Причиной для такой реакции клуба стало сообщение от самого футболиста в Instagram, которое содержало скриншот комментариев одного из фанатов, в котором многократно использовался смайлик с изображением обезьяны. Фотография сопровождалась текстом от Давинсона: "Ничего не меняется".

Напомним, что не так давно Манчестер Юнайтед запустил новую акцию по борьбе против дискриминации в футболе, а Тьери Анри покинул социальные сети на фоне участившихся случаев проявления расовой ненависти.