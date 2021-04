Англия

Наставнику основной команды, Оле-Гуннару Солскьяеру, понравилась данная затея руководства.

Накануне домашнего противостояния в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги против Брайтона, Манчестер Юнайтед объявил о старте новой социальной кампании, которая будет посвящена борьбе с расизмом и другими проявлениями дискриминации в футболе.

Инициативна "Красных дьяволов" получила название "See Red" ("Получи красную"), и будет заключаться в создании, за счет средств клуба, системы онлайн-отчетности для фанатов, которая будет призывать любителей футбола сообщать о злоупотреблениях в Интернете.

Конечная цель программы — донесение до администрации социальных платформ необходимости принимать "жесткие меры против расистов".

Для продвижения своей задумки в массы через медиа-ресурсы, Манчестер Юнайтед будет использовать специальные чехлы для сидений на скамейках запасных футболистов в матче против Брайтона. Также, клубом были созданы специальные видеоматериалы, которые показывают фанатам моменты из истории клуба, "которые не могли бы произойти без разнообразия и неизмеримого вклада темнокожих и азиатских игроков".



Кампания "See Red» будет проходить в рамках действующей антидискриминационной программы United All Red All Equal.

Отреагировал на инициативу руководства и наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер: "Эта кампания, безусловно, достигнет своей конечной цели, — считает норвежский специалист, — Я очень горжусь тем, что мы, как клуб, решились ее проводить, и вы также увидите на стадионе в воскресенье, что мы серьезно относимся к делу. Пришло время, когда действия берут на себя больше, чем слова".

Напомним, что Маркус Рашфорд, Фред, Аксель Туанзебе и Лорен Джеймс из женской команды "Красных дьяволов" ранее подвергались расистским оскорблениям в социальных сетях.

В последствии серии инцидентов, Футбольная ассоциация Англии призвала правительство принять меры по этому вопросу, которое в ответ заявило, что администраторы социальных сетей, могут столкнуться с "крупными штрафами", потенциально достигающими "миллиардов фунтов", если они не справятся со злоупотреблениями на своих платформах.

Матч Манчестер Юнайтед — Брайтон состоится 4 апреля, начало в 21:30 по киевскому времени.