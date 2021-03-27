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Культовый французский нападающий сделал резкий шаг.

Посредством публикации в Instagram, экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри сделал публичное заявление о том, что с 27 марта 2021 его аккаунтов не будет ни в одной из социальных сетей.

Причиной подобного решения сам экс-футболист называет низкие темпы борьбы против ненависти на расовой почве со стороны правительства стран мира.



"Начиная от завтрашнего утра, я уйду из социальных сетей до тех пор, пока люди, находящиеся у власти, не смогут регулировать свои платформы с той же энергией и жестокостью, что и сейчас, когда вы нарушаете авторские права.

Сам по себе объем расизма, издевательств и связанных с ними моральных пыток по отношению к отдельным людям уже слишком велик для того, чтобы их игнорировать. Должна быть некоторая ответственность.

Слишком легко создать учетную запись, использовать ее для беспричинного запугивания и преследования, оставаясь при этом анонимным. Пока это не изменится, я отключу свои учетные аккаунты на всех социальных платформах. Я надеюсь, что это скоро последует какая-то реакция", — гласит текст прикрепленного игроком сообщения.

Напомним, что последним местом работы бывшего французского форварда является канадский Монреаль Импакт, из которого он был уволен в начале 2021 года, сумев добиться показателя в 1,07 очков в среднем за игру за 29 проведенный матчей по главе основной команды.