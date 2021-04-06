Сандер Берге пополнил список интересов "горожан".
Сандер Берге, Getty Images
06 апреля 2021, 11:27
Полузащитник Шеффилда Юнайтед Сандер Берге попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает Voetbal24.
По информации источника, руководство "горожан" видят в Берге замену своему ветерану Фернандиньо, который предстоящим летом, скорее всего, покинет клуб АПЛ.
Берге перебрался в Шеффилд из Генка в январе 2020 года за 24 миллиона евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Берге провел 14 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.