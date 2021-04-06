Англия

Сандер Берге пополнил список интересов "горожан".

Полузащитник Шеффилда Юнайтед Сандер Берге попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает Voetbal24.

По информации источника, руководство "горожан" видят в Берге замену своему ветерану Фернандиньо, который предстоящим летом, скорее всего, покинет клуб АПЛ.

Берге перебрался в Шеффилд из Генка в январе 2020 года за 24 миллиона евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Берге провел 14 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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