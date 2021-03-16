Норвежец может перебраться в мерсисайдский клуб.
Сандер Берге, getty images
16 марта 2021, 15:57
Полузащитник Шеффилд Юнайтед Сандером Берге попал в сферу интересов Ливерпуля, об этом сообщает Eurosport,
Йоркширский клуб, вероятно, вылетит в Чемпионшип по итогам текущего сезона, в связи с чем будет вынужден расстаться с хавбеком, который в прошлом году стал рекордным подписанием в истории клуба.
Отмечается, что на 23-летнего норвежца также претендует Астон Вилла.
В текущем сезоне Сандер отыграл за Шеффилд 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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