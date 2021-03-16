Англия

Норвежец может перебраться в мерсисайдский клуб.

Полузащитник Шеффилд Юнайтед Сандером Берге попал в сферу интересов Ливерпуля, об этом сообщает Eurosport,

Йоркширский клуб, вероятно, вылетит в Чемпионшип по итогам текущего сезона, в связи с чем будет вынужден расстаться с хавбеком, который в прошлом году стал рекордным подписанием в истории клуба.

Отмечается, что на 23-летнего норвежца также претендует Астон Вилла.

В текущем сезоне Сандер отыграл за Шеффилд 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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