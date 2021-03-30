Англия

Бразильский хавбек может сменить клуб предстоящим летом.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, скорее всего, покинет состав "горожан" в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, действующий контракт 35-летнего бразильца с "горожанами" завершается предстоящим летом и переговоры до сих пор не продвинулись.

Также отмечается, что ряд игроков Манчестер Сити уже смирились с предстоящим уходом лидера раздевалки.

Фернандиньо перебрался в клуб АПЛ летом 2013 года из Шахтера. В нынешнем сезоне он отыграл 26 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо может войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.