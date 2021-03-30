Бразильский хавбек может сменить клуб предстоящим летом.
ФЕРНАНДИНЬО И ХОСЕП ГВАРДИОЛА, GETTY IMAGES
30 марта 2021, 11:40
Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, скорее всего, покинет состав "горожан" в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, действующий контракт 35-летнего бразильца с "горожанами" завершается предстоящим летом и переговоры до сих пор не продвинулись.
Также отмечается, что ряд игроков Манчестер Сити уже смирились с предстоящим уходом лидера раздевалки.
Фернандиньо перебрался в клуб АПЛ летом 2013 года из Шахтера. В нынешнем сезоне он отыграл 26 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Фернандиньо может войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.