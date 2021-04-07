Бельгиец может вернуться в Англию.
Ромелу Лукаку в составе Челси, getty images
07 апреля 2021, 18:26
Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку может вернуться в лондонский Челси. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, за форварда "песионеры" готовы отдать космическую сумму — 100 миллионов евро.
Отмечается, что именно Лукаку находится на втором месте в шорт-листе клуба на предстоящее летнее трансферное окно, сразу после Эрлинга Холанда.
В услугах бельгийца также заинтересованы боссы и тренерский штаб Манчестер Сити, которые ищут замену Серхио Агуэро.
При этом ни главный тренер Интера Антонио Конте, ни руководство клуба не хотят продавать Лукаку.
Напомним, Лукаку выступал за Челси с 2011 по 2014 года. За данный период времени он наиграл 10 матчей, в которых голов не забивал.
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