Бельгийский нападающий может сменить клубную прописку.
Ромелу Лукаку, фото getty images
03 апреля 2021, 01:52
Интер хочет сохранить Ромелу Лукаку в ближайшее трансферное окно, несмотря на интерес европейских топ-клубов.
Тем не менее, как сообщает Corriere dello Sport, предложение в размере 120 миллионов евро может вынудить итальянский клуб согласиться.
В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел за Интер 34 матча, в которых отметился 25 голами и семью ассистами.
Контракт бельгийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку не собирается покидать Интер, где чувствует себя комфортно.