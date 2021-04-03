Италия

Бельгийский нападающий может сменить клубную прописку.

Интер хочет сохранить Ромелу Лукаку в ближайшее трансферное окно, несмотря на интерес европейских топ-клубов.

Тем не менее, как сообщает Corriere dello Sport, предложение в размере 120 миллионов евро может вынудить итальянский клуб согласиться.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел за Интер 34 матча, в которых отметился 25 голами и семью ассистами.

Контракт бельгийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку не собирается покидать Интер, где чувствует себя комфортно.