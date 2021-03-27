Англия

В летнее трансферное окно команда Томаса Тухеля намерена подписать забивного форварда.

Лондонский Челси рассмотрит возвращение нападающего Интера Ромелу Лукаку, если руководство "синих" не сможет договориться о трансфере форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Telegpah.

По информации источника, руководство Челси начало присматриваться к 27-летнему бельгийцу из-за высокой трансферное стоимости молодого норвежца, который продолжает удивлять своей результативностью в составе "шмелей".

Напомним, Лукаку выступал за Челси в период с 2011 по 2013 год. За это время он провел 15 поединков, в которых отдал одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне Ромелу провел 34 матча в футболке "нерадзурри", в которых отметился 25 голами и 7 асисстами.

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