Испания

"Королевскому" придется выложить круглую сумму за бельгийца.

Стал известен альтернативный вариант мадридского Реала в случае, если будущим летом клубу не удастся подписать ни 20-летнего норвежского форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, ни 22-летнего французского бомбардира ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Transfermarkt в своем Instagram, "сливочные" могут выкупить контракт 27-летнего нападающего миланского Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Бельгиец защищает цвета "нерадзурри" с лета 2019 года после перехода из Манчестер Юнайтед за 74 миллиона евро.

Контракт Ромелу с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Источник оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел за Интер 34 матча, в которых отметился 25 голами и 7 асисстами.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку не собирается покидать Интер, где чувствует себя комфортно.

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