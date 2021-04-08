Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед поделился предвкушениями от финального отрезка футбольного года.

В процессе подготовки к поединку четвертьфинала Лиги Европы УЕФА против испанской Гранды, полузащитник английского Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пообщался с журналистами TalkSport, рассказав о своих планах на финальный отрезок сезона.

"Внутри команды мы видим улучшение в отдельных аспектах нашей игры. Конечно, мы хотим выигрывать все трофеи, которые только возможно, но на данный момент мы еще не вышли на такой уровень.

Мы проиграли слишком много игр. Даже те, в которых не имели права проигрывать, потеряли много очков дома, при этом более успешно выступая на чужих стадионах. Действительно, это выглядит странным. Не помню, мы вообще проигрывали на выезде в чемпионате?

Впрочем, сезон еще не окочен, и до его окончания нам предстоит еще очень много работы. Пока математические шансы на успех не утрачены окончательно, никто не будет опускать руки. Мы должны верить в лучшее, и стремиться к его достижению. Поэтому, как только я увижу, что мы действительно не можем догнать Сити, я забуду о делах в АПЛ.

Сезон не может быть успешным, если вы выигрываете в нем только один трофей. Особенно, если раньше этот коллектив регулярно пополнял свой музей. Успех — это когда ты что-то выигрываешь, но также важно регулярно прогрессировать в своем развитии.

Даже если мы выиграли бы четыре трофея в этом году, без разницы — нам надо продолжать работать над собой".

В своем прогрессе португальский полузащитник видит большой вклад норвежского наставника команды Оле-Гуннара Солскьяера: "Он был важен для меня с первых моих шагов в этом клубе, потому что сказал мне, чтобы я не боялся самовыражаться под его руководством, и делать то, что я делал раньше в Спортинге. Это действительно были важные слова для меня", — подытожил 26-летний футболист.

Напомним, что в текущем сезоне Бруну Фернандеш отыграл уже 46 матчей за свой клуб, забив 23 гола и сделав 14 результативных передач.

Матч Гранада — Манчестер Юнайтед состоится 8 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.