Англия

Норвежский креативщик получил травму, из-за чего пропустил матч Лиги Европы против Славии.

Атакующий полузащитник Арсенала Мартин Эдегор пропустил первый четвертьфинальный поединок Лиги Европы против пражской Славии, в котором его команда упустила минимальную победу в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета подтвердил факт повреждения у норвежского хавбека и заявил, что тот рискует пропустить предстоящую встречу с Шеффилд Юнайтед в рамках 31-го тура АПЛ, а также ответный матч против Славии в Лиге Европы.

"Когда вернется на поле Эдегор? Мы не знаем. Он не смог сыграть против Славии и, я думаю, он пропустит еще один или два поединка. Но пока не могу предоставить точную информацию", — приводит слова Артеты журналист Чарли Уоттс.

Напомним, прошлой зимой Мартин Эдегор перешел в Арсенал из мадридского Реала на правах полугодичной аренды. Ранее сообщалось, что предстоящим летом боссы "канониров" проведут встречу с руководством "сливочных", чтобы обсудить трансфер норвежского плеймейкера на постоянной основе.