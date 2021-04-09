Лига Европы

Под занавес встречи в Лондоне Арсенал упустил победу.

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы Арсенал не смог переиграть Славию.

Несмотря на игровое преимущество и достаточное количество моментов у ворот Славии, Арсеналу понадобилось 86 минут для того, чтобы материализовать его в забитый мяч.

Гости несколько раз ловили соперника на контратаках, однако именно контратака принесла успех команде Микеля Артеты. Пепе, получив мяч от Обамеянга, убежал от защитника и переиграл вратаря.

Но когда хозяева мысленно готовились праздновать победу, на четвертой компенсированной минуте Холеш принес Славии ничью.

Арсенал — Славия 1:1

Голы: Пепе, 86 — Холеш, 90+4.

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Магальянс, Суареш — Партей (Эльнени, 77), Джака — Сака (Пепе, 77), Смит-Роу (Себальос, 88), Виллиан (Мартинелли, 73) — Ляказетт (Обамеянг, 77).

Коларж — Бах, Холеш, Зима, Боржил — Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Провод — Дорли (Лингр, 69), Сима (Кухта, 69), Олайинка (Траоре, 85).

Предупреждение: Зима.

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