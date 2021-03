Англия

Норвежский плеймейкер может перебраться на Эмирейтс на постоянной основе.

Атакующий полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за Арсенал, в летнее трансферное окно может перебраться в Северный Лондон на постоянной основе. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go Podcast.

Капитан сборной Норвегии после успешного сезона в Реал Сосьедаде не прижился в стане команды Зинедина Зидана, поэтому зимой отправился за игровой практикой на Эмирейтс, где пришелся ко двору в коллективе Микеля Артеты.

"Я бы хотел поздравить Арсенал, — заявил авторитетный журналист. — Им удалось найти игрока такого уровня в январе, при этом учитывая пандемию и многие другие проблемы текущего сезона. Эду Гаспар проделал отличную работу в случае с Эдегором, несмотря на то, что совершить этот трансфер было возможным только на правах арендного соглашения".

Тем не менее, по информации источника, в конце нынешней кампании Арсенал начнет переговоры с руководством Реала о полноценном трансфере Мартина Эдегора.

"В Арсенале надеются сохранить игрока. В конце сезона они проведут встречу с Реалом, во время которой будут совместно решать данный вопрос. Сейчас между клубами ничего не согласовано. Все будет зависеть от многих факторов, включая то, кто будет возглавлять обе команды в дальнейшем", — заявил Фабрицио Романо.

Во второй половине текущего сезона Мартин Эдегор провел в футболке Арсенала 11 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.