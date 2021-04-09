Англия

Пеп прокомментировал слова тренера Лидса.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса в одном из интервью назвал тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу волшебником. Пеп, в свою очередь, удивился словам аргентинца.

"Я потрясен словами Бьелсы. Он самый честный человек. Я почти уверен, что то, что он говорит — это то, во что он верит. Он ничего не говорит и не делает для средств массовой информации ради собственной репутации.

Он сказал, что я волшебник, но я не заслуживаю этого. Все знают, с каким восхищением и уважением я отношусь к нему. Он помог мне в начале. Он всегда будет в моем сердце", — цитирует Гвардиолу издание Sky Sports.

Отметим, что 10-го апреля Манчестер Сити сыграет против Лидса в рамках Премьер-лиги.

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