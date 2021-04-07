Англия

Аргентинский специалист высоко отозвался о наставнике "горожан".

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола – волшебник. Я перестал даже пытаться повторить то, что делает он. Я с огромным восхищением отношусь к его работе.

Осмысление того, что он привносит в игру, – это уже отличный способ влюбиться в футбол", – сказал специалист.

Ранее мажоритарный владелец Лидса Юнайтед Андреа Ардриззани поделился мнением относительно судьбы Марсело Бьелсы на посту главного тренера его команды.

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