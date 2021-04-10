Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон в гостях вырвал победу над Фулхэмом со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в компенсированное время арбитром ко второму тайму, а его автором стал Траоре.

Видео гола и обзор матча:

Фулхэм — Вулверхэмптон 0:1

Гол: Траоре, 90+1

Фулхэм: Ареоля, Робинсон, Андерсен, Конголо, Тете, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 63), Рид (Маджа, 74), Декордова-Рид, Лемина, Айна (Кавалейру, 84), Митрович.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Семеду, Аит-Нури, Коуди, Саисс, Дендонкер, Невеш, Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Нету (Моутинью, 32), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78).