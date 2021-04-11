Англия

Экс-наставник лондонского клуба рассказал о неудачных попытках переговоров с Вест Хэмом.

Как стало известно уже после увольнения Фрэнка Лампарда с поста главного тренера лондонского Челси, английскому специалисту предлагали несколько различных менеджерских должностей внутри клуба, однако он отказался от них по семейным причинам.

Равно как и не попали в список желаемых со стороны экс-футболиста тренерские позиции в сборной Англии возрастом до 21 года, а также пост главного тренера в Кристал Пэлас и шотландском Селтике.

"У меня было несколько предложений, которые открылись за последние шесть недель – два месяца моей работы в Челси. Они были лестными, но не совсем совпадали с моим видением дальнейшей тренерской карьеры.

Никто не хочет потерять работу и уходить из игры, которую вы любите, но в то же время ... когда вы начинаете тренерскую карьеру, то это рано или поздно произойдет, независимо от того, насколько вы хороши, или в каких обстоятельствах вы находитесь. Вас попросят на выход", — прокомментировал Лампард обстановку, сложившуюся в последние недели перед своим увольнением.

Также, экс-наставник "синих" рассказал о том, что приложил в свое время максимальные усилия для организации трансфера полузащитника Вест Хэма и сборной Англии Деклана Райса в состав Челси, однако переговоры между клубами так и не завершились успехом.

"Вы можете наблюдать за ним в сборной Англии, но представить нынешнюю сборную Англии без него — не сможете. Нам повезло, что он выступает за нашу национальную команду. Он — лидер, и, очевидно, станет одним из величайших игроков в нашей истории. Я, вероятно, выгляжу после этих слов, как его фанат, но да, так и есть — я большой поклонник его игры.

Однако, трансфера Деклана в Челси не произошло по разным причинам. Мы приобрели многих игроков прошлым летом, хотели и Райса, но Вест Хэм прекрасно знал, что у них в руках находится настоящее футбольное сокровище", — подытожил английский специалист.

Напомним, что ранее Лампард рассказал о том, почему принял решение передать капитанскую повязку Мэйсону Маунту незадолго до своего увольнения.