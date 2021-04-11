Стали известны стартовые составы команд для поединка 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Эдинсон Кавани, Getty Images
11 апреля 2021, 17:52
Центральный поединок 31-го тура английской Премьер-лиги состоится на поле стадиона Тоттенхэм Хотспур, где местный одноименный клуб будет принимать Манчестер Юнайтед.
После неудачи в матче против Ньюкасла (2:2), Жозе Моуриньо провел ротацию в правой половине четверки защитников, выпустив с первых минут Сержа Орье и вернув в основной состав Эрика Дайера. Также, можно отметить выход с первых минут Сон Хын Мина.
У Манчестер Юнайтед была игра посреди недели против Гранады (2:0), однако Оле-Гуннар Солскьяер избежал серьезной ротации. Фред дополнит опорную зону, в паре с Мактоминеем, в то время как Погба поднимется в линию атакующих полузащитников, а Эдинсон Кавани возглавит атаку. В воротах Манчестера в этот вечер будет находиться Дин Хендерсон.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Ндомбеле, Хойбьерг — Ло Чельсо, Моура, Сон — Кейн.
Запасные: Харт, Альдервейрельд, Танганга, Уинкс, Ламела, Сиссоко, Алли, Бэйл, Доэрти, Винисиус.
Запасные: де Хеа, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Беек, Гринвуд, Диалло.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон— Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Погба, Фернандеш, Рашфорд — Кавани.
Матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.