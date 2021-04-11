Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Центральный поединок 31-го тура английской Премьер-лиги состоится на поле стадиона Тоттенхэм Хотспур, где местный одноименный клуб будет принимать Манчестер Юнайтед.

После неудачи в матче против Ньюкасла (2:2), Жозе Моуриньо провел ротацию в правой половине четверки защитников, выпустив с первых минут Сержа Орье и вернув в основной состав Эрика Дайера. Также, можно отметить выход с первых минут Сон Хын Мина.

У Манчестер Юнайтед была игра посреди недели против Гранады (2:0), однако Оле-Гуннар Солскьяер избежал серьезной ротации. Фред дополнит опорную зону, в паре с Мактоминеем, в то время как Погба поднимется в линию атакующих полузащитников, а Эдинсон Кавани возглавит атаку. В воротах Манчестера в этот вечер будет находиться Дин Хендерсон.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Ндомбеле, Хойбьерг — Ло Чельсо, Моура, Сон — Кейн.

Запасные: Харт, Альдервейрельд, Танганга, Уинкс, Ламела, Сиссоко, Алли, Бэйл, Доэрти, Винисиус.



Манчестер Юнайтед: Хендерсон— Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Погба, Фернандеш, Рашфорд — Кавани.