Англия

Специалист рассказал о матче со "шпорами".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Тоттенхэмом в АПЛ (1:3).

"Игра закончилась. Если отмена гола была ошибкой, явной ошибкой, то они обязаны рассмотреть это после матча и принять меры. А гол очень хорош.

Отличная реакция на ситуацию, здорово сыграли во втором тайме. Мы почувствовали несправедливость и показали наш характер. Мы не позволим подобным ошибкам испортить концовку нашего сезона".

"Что можно сказать о падении Сона? Нас не должны обманывать. Хочу сказать, что если мой сын упадет на поле и пролежит на нем 3 минуты, а остальные 10 товарищей побегут его поднимать — он не получит больше еды".

"Эдинсон Кавани забил прекрасный гол! Он доказывает почему считается одним из лучших. Даже Фред забил сегодня! Превосходные голы нам удались.

Для человека, который впервые приехал в Англию и не знает английского языка, не может постоянно находиться с семьёй, определенно тяжело здесь.

И конечно уход из команды один из вариантов, которые нависают над ним. Скрестим пальцы. Но если он решит, что одного сезона здесь ему достаточно, то мы были счастливы видеть такого футболиста в МЮ", — сказал Солскьяер на пресс-конференции.