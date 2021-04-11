Англия

Специалист рассказал о матче против "красных дьяволов".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед в АПЛ (1:3).

"Мы играли против хорошей команды. У МЮ много сильных футболистов в полузащите. Мы же имели все шансы забить второй гол. Мы попали в штангу и доминировали в той половине встречи.

Как по мне, игра была хорошей. Мое мнение – такого расклада мы не заслужили. Просто не повезло. Возможно, Погба должен был быть удален за игру локтем против Сержа Орье".

"Я больше ничего не знаю о системе видеоповторов рефери. Я больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Не понимаю, как это комментировать. Больше голы не празднуют, потому что боятся", — цитирует Моуриньо ВВС.