Англия

Наставник Арсенала прокомментировал победу его команды над Шеффилд Юнайтед.

Лондонский Арсенал в заключительном поединке воскресной части 31-го тура английской Премьер-лиги отправился на гостевое противостояние с аутсайдером текущего розыгрыша — Шеффилд Юнайтед. Встреча для подопечных Микеля Артеты получилась малозатратной в плане физических ресурсов, однако за итоговую победу (3:0), с дублем Ляказетта и точным ударом Габриэля Мартинелли, "канониры" были вынужден заплатить возможным серьезным повреждением у полузащитника Бакайо Сака.

По завершению поединка, главный тренер Арсенала Микель Артета в интервью BT Sport рассказал о своих впечатлениях от игры его команды в этот вечер:

"Я очень доволен тем, как мы играли. Мы забили несколько действительно хороших голов и контролировали игру так, как хотели. Исполнение с нашей стороны было на высоком уровне. С самого начала я чувствовал, что ребята были в хороших кондициях.

У нас правильно работали связки при розыгрыше мяча, и игроки достаточно легко понимали друг друга и находили пространство.

Это был первый матч, в котором Гранит Джака начинал встречу на позиции левого защитника, но я считаю, что у него есть все качества для игры в данном амплуа.

Эта встреча стала идеальным подготовительным процессом к ответной игре против Славии, так как до этого мы долго не могли сыграть на ноль, но сегодня полностью контролировали ход игры".

Рассказал испанский специалист и о состоянии отдельных своих подопечных: "Последнее, что нам нужно — это травма Бакайо Сака, который почувствовал боль в бедре. Также, Мартинелли подвернул голеностоп, но в его кондициях я не сомневаюсь".

Напомним, что матч Славия — Арсенал состоится 15 апреля, начало в 22:00, а уже после этого "канониров" ожидает домашнее дерби против Фулхэма в рамках АПЛ.