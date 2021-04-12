Англия

Голландский форвард потерял место в составе "синих".

Нападающий Челси Хаким Зийех может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний голландец недоволен тем, что он имеет мало игровой практики в составе "синих" после прихода нового главного тренера Томаса Тухеля, который больше доверяет другим исполнителям.

Зийех перебрался в Челси летом прошлого года и он постоянно играл в составе Челси, когда лондонцами управлял Фрэнк Лампард, однако после прихода Тухеля и травмы он потерял свое место. При Тухеле Хаким провел шесть полных матчей на скамейке запасных, а в еще семи выходил с первых минут.

В текущей кампании Зийех провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

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