Италия

Полузащитник может перебраться в Серию А.

Хаким Зийех находится в списке интересов двух представителей итальянского чемпионата — Ювентуса и Милана, сообщает Calciomercatoweb.

Гранды Серии А внимательно следят за развитием карьеры полузащитника при Томасе Тухеле и будут готовы вступить в переговоры.

В текущем сезоне Зийех успел отыграть 19 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что в конце прошлого года марокканский полузащитник страдал из-за повреждения колена.