"Канониры" хотят усилить атакующую линию.
Одсонн Эдуар, getty images
12 апреля 2021, 21:00
Арсенал по-прежнему нацелен на подписание нападающего Селтика Одсонна Эдуара, сообщает издание The Telegraph.
Источник утверждает, что лондонскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны другого представителя АПЛ — Лестера.
Одсонн Эдуар в текущем сезоне отметился 20 голами и пятью результативными передачами в 29 матчах за Селтик во всех турнирах.
Напомним, что по последней информации шотландский клуб готов продать Эдуара в Арсенал за 15 миллионов фунтов.