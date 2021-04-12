Англия

"Канониры" хотят усилить атакующую линию.

Арсенал по-прежнему нацелен на подписание нападающего Селтика Одсонна Эдуара, сообщает издание The Telegraph.

Источник утверждает, что лондонскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны другого представителя АПЛ — Лестера.

Одсонн Эдуар в текущем сезоне отметился 20 голами и пятью результативными передачами в 29 матчах за Селтик во всех турнирах.

Напомним, что по последней информации шотландский клуб готов продать Эдуара в Арсенал за 15 миллионов фунтов.