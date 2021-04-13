Англия

Последствия матча против Кристал Пэлас для футболиста оказались плачевными.

Одно из роковых падений Жана-Филиппа Гбамена в АПЛ, Getty Images

Одно из роковых падений Жана-Филиппа Гбамена в АПЛ, Getty Images

Домашний поединок против Кристал Пэлас (1:1) в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги стал для ивуарийского полузащитника Эвертона Жана-Филиппа Гбамена первым и последним в текущем сезоне.

Эвертон — Кристал Пэлас 1:1 Видео голов и обзор матча

Этот неутешительный вердикт в адрес 25-летнего футболиста сделал медперсонал "ирисок", после соответствующего обследования.

Гбамен появился на поле, на замену Хамесу Родригесу, на заключительные 11 минут матча, завершив тем самым свой период восстановления разрыва ахиллова сухожилия, который продлился, с учетом ранее полученной травмы в этой области, в общей сложности около 19 месяцев.

Однако, неудачное падение игрока на колено спровоцировало новое серьезное повреждение — травму медиальной связки, которая гарантировано завершила его выступления в текущем сезоне.

Стоит напомнить, что Жан-Филипп перешел в состав Эвертона из немецкого Майнца летом 2019 года за сумму отступных в размере 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, однако успел провести лишь 3 матча за свой новый клуб.