Нападающий может перебраться в чемпионат Англии.
Саса Каладжич, getty images
14 апреля 2021, 12:53
Тоттенхэм собирается подписать нападающего Штутгарта Сасу Каладжича в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.
Австрийский нападающий должен стать качественной подменой для основного форварда команды Харри Кейна.
В текущем сезоне Саса Каладжич отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в тридцати поединках
Напомним, что также на Сасу Каладжича претендует клуб из чемпионата Германии — РБ Лейпциг.