Тоттенхэм собирается подписать нападающего Штутгарта Сасу Каладжича в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.

Австрийский нападающий должен стать качественной подменой для основного форварда команды Харри Кейна.

В текущем сезоне Саса Каладжич отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в тридцати поединках

Напомним, что также на Сасу Каладжича претендует клуб из чемпионата Германии — РБ Лейпциг.