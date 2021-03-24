"Быки" хотят усилить атакующую линию.
Саса Калайджич, getty images
24 марта 2021, 20:45
Лейпциг собирается подписать нападающего Штутгарта Сасу Каладжича в ближайшее трансферное окно, сообщает Sportbild.
В клубе хотят усилить атакующую линию двухметровым форвардом, который даст команде больше вариантов.
В текущем сезоне Саса Каладжич отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.
Источник утверждает, что "швабы" требуют за 23-летнего австрийского футболиста порядка 25 миллионов евро.
Напомним, что ранее "быки" оформили переход центрального защитника Страсбура Мохамеда Симакана