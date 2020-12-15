Германия

Завершился очередной матч 12-го тура чемпионата Германии.

В матче 12-го тура чемпионата Германии Штутгарт дома поделил очки с Унионом (2:2).

Гости, которые до начала матча считались аутсайдерами противостояния, вышли вперед на четвертой минуте. Марвин Фридрих — автор забитого гола. На 77-й минуте счет 0:2 сделал Авонийи.

Под конец встречи Калайджич сумел отыграть один мяч для хозяев, а уже в дополнительное время сделал дубль и спас ничью для команды.

После этой игры Штутгарт занимает седьмое место, а Унион идет на шестой позиции.

Штутгарт — Унион 2:2

Голы: Калайджич, 85, 90+3 - Фридрих, 4, Авонийи, 77

Штутгарт: Кобель, Кемпф (Калайджич, 80), Антон, Мавропанос (Штенцель, 53), Соса (Кулибали, 46), Кастро, Эндо, Ферстер (Клемент, 80), Климович (Дидави, 46), Вамангитука, Гонсалес.

Унион Берлин: Люте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Ленц, Фридрих, Грисбек (Гогия, 87), Премель, Беккер (Бюльтер, 61), Авонийи, Тойхерт (Рюэрсон, 68).

Предупреждения: Мавропанос, Климович, Премель, Грисбек, Гонсалес, Гогия.