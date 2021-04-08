Нападающий Манчестер Юнайтед забил 8 мячей за евросезон.
Маркус Рашфорд, Getty Images
08 апреля 2021, 23:25
В первом матче четвертьфинала Лиги Европы против Гранады Маркус Рашфорд повторил достижение, установленное в сезоне-1964/65 — сообщает ОРТА.
На счету нападающего 8 голов в одном еврокубковом сезоне (без учета квалификации), а подобное из английских игроков Манчестер Юнайтед в последний раз смог совершить легендарный Бобби Чарльтон 56 лет назад.
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