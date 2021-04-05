Англия

Наставник манкуниацев высказался о нападающем своего клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал замену форварда Маркуса Рашфорда в поединке с Брайтоном.

Англичанин был вынужден покинуть поле на 73-й минуте из-за травмы.

"Надеюсь, он сможет быстро восстановиться. Ему пришлось досрочно покинуть поле, но он крепкий парень. Его действия в эпизоде с голом были великолепны.

Он сыграл спокойно и выдержано. Маркус много работал над этим", — сказал норвежский специалист.

Ранее Оле-Гуннар Cолскьяер прокомментировал волевую победу над Брайтоном в матче 30-го тура АПЛ.

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