Наставник манкуниацев высказался о нападающем своего клуба.
Маркус Рашфорд (по центру) и Оле-Гуннар Солскьяер (слева), getty images
05 апреля 2021, 11:59
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал замену форварда Маркуса Рашфорда в поединке с Брайтоном.
Англичанин был вынужден покинуть поле на 73-й минуте из-за травмы.
"Надеюсь, он сможет быстро восстановиться. Ему пришлось досрочно покинуть поле, но он крепкий парень. Его действия в эпизоде с голом были великолепны.
Он сыграл спокойно и выдержано. Маркус много работал над этим", — сказал норвежский специалист.
Ранее Оле-Гуннар Cолскьяер прокомментировал волевую победу над Брайтоном в матче 30-го тура АПЛ.
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