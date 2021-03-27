ЧМ-2022. Отбор
оба футболиста пропустят поединки против Албании и Польши.
Маркус Рашфорд, thefa.com
27 марта 2021, 10:16
Полузащитник Букайо Сака и нападающий Маркус Рашфорд не смогут помочь сборной Англии в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Оба футболиста не успели восстановиться после травм и возвращаться в расположение своих клубов, также пропустив матч против Сан-Марино (5:0).
Таким образом, Сака и Рашфорд пропустят матчи против Албании (28 марта) и Польши (31 марта).
Ранее сообщалось, что матч Албания — Англия может не состояться.
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