ЧМ-2022. Отбор

оба футболиста пропустят поединки против Албании и Польши.

Полузащитник Букайо Сака и нападающий Маркус Рашфорд не смогут помочь сборной Англии в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Оба футболиста не успели восстановиться после травм и возвращаться в расположение своих клубов, также пропустив матч против Сан-Марино (5:0).

Таким образом, Сака и Рашфорд пропустят матчи против Албании (28 марта) и Польши (31 марта).

Ранее сообщалось, что матч Албания — Англия может не состояться.

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