Французский защитник может перебраться в АПЛ.
Рафаэль Варан, getty images
15 апреля 2021, 18:36
Манчестер Юнайтед находится на продвинутой стадии переговоров с Рафаэлем Вараном, сообщает El Chiringuito.
Источник утверждает, что Варан отказался продлевать контракт с мадридским клубом и хочет продолжить карьеру за пределами Испании.
27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt.
Напомним, что недавно французский защитник сдал положительный тест на коронавирус.