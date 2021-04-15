Англия

Французский защитник может перебраться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед находится на продвинутой стадии переговоров с Рафаэлем Вараном, сообщает El Chiringuito.

Источник утверждает, что Варан отказался продлевать контракт с мадридским клубом и хочет продолжить карьеру за пределами Испании.

27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt.

Напомним, что недавно французский защитник сдал положительный тест на коронавирус.